التنمية المحلية تمول 15,6 ألف مشروع خلال يونيو 2021 بقروض 500 مليون جنيه

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو 2021 في تنفيذ 15 ألفا و 635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها " مشروعك " حتي الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19,5مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,9 مليون فرصة عمل.

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى اهتمام الوزارة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرمن خلال "مشروعك"، لما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج فى مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030، حيث تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وأوضح شعراوى، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى إجمالى عدد المشروعات المنفذة منذ بدء (مشروعك) وحتى الان بعدد 23,916 الف مشروع يليها محافظة سوهاج بعدد 23,798 ألف مشروع ثم محافظة بنى سويف بعدد 17,031 الف مشروع ثم محافظة البحيرة بـ 16,630 ألف مشروعـ ثم الدقهلية بـ 16,263 ألف مشروع ثم محافظة الشرقية بعدد 13,599 ألف مشروع .

ولفت شعراوى إلى أن مشروعك يعمل حالياً على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجع المواطنين على الاقبال العمل الحر والتوسع فى إقامة مشروعات صغيرة جديدة .

وأوضح شعراوى، أن الوزارة تعمل من خلال ( مشروعك) على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الأولي لمبادرة تطوير الريف المصرى مما يساهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة ، إضافة إلى مشروعك المساهمة فى دعم التكتلات الانتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ،فضلاً عن توفير الأراضي المطلوبة وتيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية،وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية ، والتوسع في تنفيذ مبادرة شغلك جنب قريتك، وتطوير الأسواق القروية والمواقف داخل القرى الأم.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن "مشروعك" لا يقتصر دوره فقط على التمويل المالى للمشروعات ولكن يساهم فى تذليل معوقات التنفيذ من خلال إستخدام منظومة الشباك الواحد لتلقي الطلبات والرد عليها وإختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض وتسهيل إجراءات التمويل وتبسيط عملية اتخاذ القرار في البنك لإصدار قرار الموافقة على التمويل أو رفضه في مدة قصيرة وإصدار رخصة مؤقتة فورية للمشروع والمساهمة في تمويل حملات التوعية والتدريب للشباب والتكليف بأن يتم حصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الاوراق المطلوبة لافتاً الى انه تم تغطية جميع المحافظات بعدد (260) مقر لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك الـ6 الوطنية المشاركة بمشروعك والإشراف الشخصي من جانب المحافظ لتذليل المعوقات .