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أخبار 24 ساعة.. التنمية المحلية: طوارئ بالوزارة واستعدادات بكافة المرافق لعيد الأضحى

الأحد، 18 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التنمية المحلية: طوارئ بالوزارة واستعدادات بكافة المرافق لعيد الأضحى وزير التنمية المحلية
إعداد سيد الخلفاوى

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