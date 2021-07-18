أخبار 24 ساعة.. التنمية المحلية: طوارئ بالوزارة واستعدادات بكافة المرافق لعيد الأضحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
أخبار 24 ساعة.. التنمية المحلية: طوارئ بالوزارة واستعدادات بكافة المرافق لعيد الأضحىالأحد، 18 يوليه 2021 12:00 ص
وزير التنمية المحلية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
أروق 7 أخبار × 24 ساعة.. ابنة بيل جيتس تدعم خطيبها نايل نصار بصورة ورسالة قبل أولمبياد طوكيو ..عرض قبعة تعود لـ نابليون بونابرت للبيع فى مزاد.. وإقامة أول جسر مطبوع ثلاثى الأبعاد فى العالم بالعاصمة الهولنديةالسبت، 17 يوليه 2021 07:00 م
أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى و23 يوليو للقطاع الخاص من الأحد للخميسالسبت، 17 يوليه 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. المساس بأمن مصر خط أحمر.. أبرز رسائل الرئيس السيسىالجمعة، 16 يوليه 2021 12:00 ص
أروق 7 أخبار × 24 ساعة.. مزارع إيطالى يحتفل بفوز بلاده بيورو 2020 بعمل فنى ضخم.. فيلا غامضة جرفتها الأمواج لشاطئ بالسلفادور تتحول لمقصد سياحى.. بيع ماسة بـ12.3 مليون دولار أغلى جوهرة يتم شراؤها بالعملة المشفرةالخميس، 15 يوليه 2021 07:00 م
أخبار × 24 ساعة.. 4 أيام إجازة العيد وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص بأجر كاملالخميس، 15 يوليه 2021 12:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة