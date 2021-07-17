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التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء و9 حالات غش إلكترونى

السبت، 17 يوليه 2021 12:29 م
التعليم تضبط الطالب المسئول عن تصوير أسئلة الكيمياء و9 حالات غش إلكترونى وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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تمكن فريق الغش الالكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، كما تم القبض على قرابة 9 حالات غش إلكترونى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.
 
تداولت صفحات وجروبات الغش أسئلة وإجابات امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق، فيما يتتبع فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) أداء امتحان "الكيمياء" بإجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.
 
وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.
 
ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 
 
 

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