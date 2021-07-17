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الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبل

السبت، 17 يوليه 2021 06:40 م
الأوقاف تعلن افتتاح 12 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبل الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 12 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه، 1550 مسجدًا، منها 1427 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و123 مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
وذكرت وزارة الأوقاف المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:
 

مديرية أوقاف الجيزة

 

1. العمري – أبو رجوان القبلي – البدرشين 
مديرية أوقاف السويس
2. الرحمة – أبو سيال - الجناين
 

مديرية أوقاف المنوفية

 

3. أبو الروس – سرس الليان- مركز سرس الليان
4. النصر – عزبة الدبايبة – مركز بركة السبع
5. الصفا – ميت البيضا – مركز الباجور
6. الشرقي – سنجلف – مركز الباجور
 

مديرية أوقاف بني سويف

7. حسين دياب- طنسا - ببا
8. آل عميرة شنرا- شنرا الفشن  
9. التوحيد – نزلة أقفهاص - الفشن
 

مديرية أوقاف الغربية

 

10. الحليم الصعيدي – قرية خرسيت – مركز طنطا
11. المسجد الكبير – قرية الدواخلية – مركز المحلة الكبرى
        مديرية أوقاف البحيرة 
12. مسجد الدكتور محمد عبد المنعم سعد – قرية كفر محله – داود الرحمانية
 

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