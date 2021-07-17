الرى: علاقاتنا تاريخية بالكونغو.. ومركز تنبؤات أمطار بمنحة مصرية فى كينشاسا

كتب محمد عبد المجيد

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن الكونغو هى أحد الدول الأفريقية الشقيقة التى تربطها بمصر علاقات قوية للغاية وتاريخية، والذى يعد جزءا غير غريب فى السياسة المصرية، لأننا دائما ما يكون بيننا تعاون وبين أشقائنا الأفارقة، وذلك لأننا لدينا رغبة حقيقية فى تحقيق التنمية بجميع الدول الأفريقية، وأن دولة الكونغو قدمنا لها مساعدات هامة للغاية، تمثلت فى إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، والذى تم تأسيسه بمنحة من مصر، وتم إنشائه فى مدينة كنشاسا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج "الحياة اليوم"، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، على إن ذلك المركز له أهمية كبيرة للغاية، حيث إنه يمكن الجانب الكونغولى فى التنبؤ بالأمطار والفيضانات، والتي كانت تسبب الكثير من المشكلات لديهم، مؤكدا أن هذا المركز مصر قدمته لدولة الكونغو كمنحة، وأرسلت العديد من المهندسين التابعين لوزارة الرى المصرية، حيث عملوا على تدريب المتخصصين هناك على كيفية استخدام النماذج الرياضية، واستخدام الأجهزة، بحيث يعتمدون على أنفسهم بشكل كامل فى إدارة هذا المركز.

وأضاف المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن المسئولين فى دولة الكونغو كانوا فى منتهى السعادة، وذلك لأنهم كانوا فى احتياج شديد لهذا المركز، والفكرة هنا فى كيفية إدارة الموارد المائية الموجودة، وكيفية استثمار تلك الموارد، وبالفعل كان هناك استقبال كبير لوزير الموارد المائية المصرى فى كنشاسا، من جانب رئيس وزراء الكونغو والذى أستقبل الوزير الرى المصرى وأجتمع معه، وتحدثا عن العلاقات بين البلدين، والعلاقات التاريخية التى تربط البلدين ببعض.