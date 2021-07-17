وزيرة التضامن: "حياة كريمة" لا يقارن بالمشروعات الأخرى لأنه مختلف تماما

كتب - أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إطلاق عدة مشروعات قومية في السنوات الأخيرة، وكانت تتسم بالتنسيق ما بين الجهات الحكومية بعضها ببعض أو بين الجهات الحكومية والأهلية. وكانت هناك مشاركة من القطاع الخاص مثل مبادرة 100 مليون صحة وتكافل وكرامة ومصر الرقمية وتطوير خطوط النقل والسكة الحديد ولكن تبقى حياة كريمة الأكبر لأنها تشمل من ناحية التغطية أكبر نسبة عدد من المواطنين وتشمل الريف المصري ونسبة المشاركة في هذا المشروع كبير، وهو مشروع قومي مختلف تماما ولا يقارن بالمشروعات الأخرى.



وتابعت، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامي سيد على ان هناك العديد من منهجية يتم اتباعها ضمن مبادرة حياة كريمة مثل خريطة الفقر ومنهجية العدالة وسد الفجوة ما بين المناطق وبعضها وكذلك الاستثمار في شباب الأطفال والأطفال والطفولة المبكرة وكذلك الاهتمام بمراحل العمر المختلفة بما فيهم المسننين وتحت هذا المشروع هناك عدة مشروعات أخرى مثل تنمية الاسرة المصرية وصحة الاسرة والطفل ومبادرة حياه كريمة هو مشروع إعادة بناء الدولة وإعادة تشكيل المجتمع وهو نقلة نوعية في حياة المواطن المصري فهو اكبر مشروع تنموي ويجمع تحت مظلته سبعة عشر هدف من اهداف التنمية المستدامة .

وواصلت الدكتورة نيفين القباج ان الرئيس السيسي لم يكف عن مسالة ضرورة الاستثمار في البشر وبناء الرأس المال الاجتماعي ويتم تناول كل القضايا التي تأذى الوطن وشبابة ومواطنية يتم تناولها بشكل علمي وهذا الامر يسير بالتوازي لانهال ايمكن تنمية الحجر دون البشر لانهم من سيحافظو على هذا الوطن فالمواطن مشارك اصيل في عملية التنمية مضيفة ان الجديد في هذا المشروع هو علميته ووجود ارقام واحصاءات ووسائل متابعة واصبح هناك تعاون وبحوث ميدانية وشباب ميدانيين ورائدات مجتمعيات في تجميع تلك المعلومات ويتم ميكنتها الكترونيا لسرعة الوصول الى المعلومة بعضها موجود والبعض يتم استكماله مشيرة الى ان الرئيس السيسي لم يتم عرض علية أي امر يخص أبناء مصر من الايتام أو ذوى الإعاقة او من لديهم مشكلة في تكافؤ الفرص التعليمة وتأخير فيها سيادته مضيفة ان حقوق الايتام موزعه على وزارات عدة والرئيس السيسي يؤمن هؤلاء الأولاد والبنات بعد سن معين في وحدات سكنية يكون لهم حق الانتفاع بها حتى يبلغوا سن معين ويتملكوها وهم مسئوليتنا واولادنا ونشرف ان نكون قائمين عليهم .