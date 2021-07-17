اعرف شروط الالتحاق بالمدرسة النووية في الضبعة.. بدء التقديم الإلكتروني السبت

مطروح – حسن مشالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه تقرر فتح باب التقدم للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات التقديم، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بداية من السبت المقبل ٢٤ يوليو ٢٠٢١ إلى ٣١ يوليو ٢٠٢١.

وأكد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن شروط التقدم للاختبار الإلكتروني، للقبول بالمدرسة النووية، وفق ما حددته الوزارة على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، دور أول 2020، بمجموع لا يقل عن 260 درجة، لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

ويحق التقديم للطلاب أبناء محافظة مطروح، ضمن النسبة المخصصة لأبناء المحافظة، الحاصلين علي مجموع لا يقل عن ٢٦٠ درجة، في الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلي شرط حصولهم علي الشهادة الابتدائية من مدارس المحافظة، إضافة لشروط الالتحاق بالمدرسة النووية هذا العام .

ويشترط ألا تقل درجات مواد (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) التي حصل عليها الطالب في الشهادة الإعدادية عن مجموع 152بنسبة 95% لجميع محافظات الجمهورية .

ويشترط أن يكون الطالب مصرى الجنسية وألا يزيد السن فى 1/10/2020 عن 18 سنة .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه يجب علي الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدرسة والنووية، ممن تنطبق شروط التقديم، القيام بإجراءات ضمان التقدم للامتحان الالكتروني، وهي أن يتم تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،

ويقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم، مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها، لتقديمها الي أقسام شئون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات المطلوبة، وهي لصق عدد ٢ صورة شخصية حديثة للطالب مع استمارة التقدم و صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد وشهادة ميلاد الكترونية للطالب، وارفاق إيصال مقابل أداء خدمة قيمته ( ١٠٠ جنيه فقط لاغير ) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو البنك الأهلي أو بنك مصر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وتقوم المديريات التعليمية ( التعليم الفني ) باستلام أوراق التقديم بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية مع إيصالات سداد مقابل أداء خدمة وإرفاقها ضمن أوراق التقدم المطلوبة.

يذكر أنه تقدم العام الماضي 3700 طالباً للالتحاق بمدرسة التطبيقات النووية بالضبعة، وتم اختيار 75 طالب فقط من بينهم، عقب خضوعهم للاختبارات المختلفة، والمقابلة الشخصية وكشف الهيئة.