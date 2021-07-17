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البحوث الفلكية: إنشاء ثانى أكبر محطة فى العالم للرصد الفضائى نهاية العام

السبت، 17 يوليه 2021 08:49 م
البحوث الفلكية: إنشاء ثانى أكبر محطة فى العالم للرصد الفضائى نهاية العام الدكتور جاد القاضى
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد يعمل حاليا على إنشاء ثانى أكبر محطة فى العالم للرصد الفضائى، حيث يتم بدء العمل فيه فى نوفمبر 2020، وسيتم الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل مع نهاية العام الجارى.

وقال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الجانب الصينى يدعم المشروع بالأجهزة وأدوات الرصد ، ومهمة هذه المحطة رصد الأقمار الصناعية ورصد الحطام الفضائى.

ولفت  رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن المعهد دشن مع نهاية العام الماضى أول محطة في الشرق الأوسط لرصد الحطام الاصطناعى، موضحا أن المعهد بدأ منذ عام 1957 مع اطلاق اول مركبة فضائية في رصد المراكب الفضائية، وطور إمكانياته عام 1981، ولدينا اول محطة أوتوماتيكية بأشعة الليزر لرصد الاقمار الصناعية.


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