التعليم تضبط 35 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية العامة وتتخذ الإجراءات القانونية ضدهم

كتب محمود طه حسين

تمكن فريق الغش الإلكترونى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من ضبط قرابة 35 حالة غش بامتحان الكيمياء للثانوية العامة اليوم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين، كما تمكن فريق الغش من تحديد الطلاب المسئولين عن تصوير أسئلة الامتحان ونشرها على صفحات الغش، من 4 محافظات أبرزها الدقهلية والشرقية.

وأدى اليوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الكيمياء" بإجمالي 393 ألف و883 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .