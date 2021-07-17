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الأرصاد تحذر: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى غدا.. وبداية الانخفاض الاثنين

السبت، 17 يوليه 2021 10:39 ص
الأرصاد تحذر: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى غدا.. وبداية الانخفاض الاثنين طقس حار
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى ارتفاع في درجة الحرارة خلال 48 ساعة القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة.
 
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة تسجل 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة خلال ساعات النهار، موضحة أن هذه الأجواء تستمر حتى يوم غدا الأحد، موضحة أنه بداية من الإثنين وقفة عيد الأضحى انخفاض طفيف بدرجات الحرارة .
 
ويشهد اليوم السبت، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات 
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى  والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
 
 
 

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