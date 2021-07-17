اليوم السابع
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التنمية المحلية: طوارئ بالوزارة واستعدادات بكافة المرافق لعيد الأضحى

السبت، 17 يوليه 2021 06:53 م
التنمية المحلية: طوارئ بالوزارة واستعدادات بكافة المرافق لعيد الأضحى جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه المحافظات المصرية برفع درجة الاستعدادات بجميع المرافق والقطاعات الخدمية بمحافظات الجمهورية، وترتب على هذا الأمر مجموعة من التكليفات تشملها 7 محاور رئيسية،ويتفرع منها بعض التكليفات، وعلى سبيل المثال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق، استعدادا لعيد الأضحى المبارك.
 
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن وزير التنمية المحلية طالب كذلك بضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية المحلية، والتعامل الفوري مع اى طارئ، وسرعة الاستجابة فى مشكلات المواطنين. 
 
وأكد الدكتور خالد قاسم، على أن وزير التنمية المحلية شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات العمل على تطبيق التزام المواطنين بمواعيد غلق المقاهى وفتح المطاعم والمحال والمولات التجارية، والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين فى هذه الأماكن، والتي أقرتها اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء. 
 

التنميه المحليه

وزاره التنميه المحليه

عيد الأضحى

محافظات مصر

خالد قاسم

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