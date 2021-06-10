اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 يونيو 2021 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الخميس، 10 يونيو 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:

 
سفير فرنسا بالقاهرة: نهدف مع بقية دول أوروبا لتمكين مصر من توفير لقاحات كورونا
 
وزيرا الخارجية والرى يبحثان تطورات ملف سد النهضة مع رئيس مجلس السيادة السودانى
 
صرف التعويض التأمينى لولى الأمر بنسبة 95% من قيمة إصلاح التابلت
 
الرئيس السيسى يؤكد لرئيسة تنزانيا ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة
 
التعليم: من لديه مشكلة فى التابلت يمتحن ورقيا وسيحصل على درجته كاملة
 
النيابة العامة تذيع رسائل وزير العدل والنائب العام لمعاونى دفعة 2017
 
وزير المالية: نتوقع 4 مليارات دولار استثمارات إضافية بسوق الأوراق الحكومية
 
الصحة: تسلمنا 5.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا "سينوفارم وسينوفاك وأسترازينيكا"
 
 
 

 


أهم الاخبار

كورونا

اصابات كورونا

اخبار مصر اليوم

الارصاد

موجة حارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الخارجية الأمريكية: نسعى لمنع أى تصعيد أو استفزازات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:08 م

سفير فرنسا بالقاهرة: نهدف مع بقية دول أوروبا لتمكين مصر من توفير لقاحات كورونا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:08 م

سنوات القرارات الشجاعة.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:03 م

وزيرا الخارجية والرى يبحثان تطورات ملف سد النهضة مع رئيس مجلس السيادة السودانى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:39 م

أخبار مصر.. التعليم: رسوب طالب الثانوية العامة حال عدم تسليمه كراسة الأسئلة والبابل شيت

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:09 م

الرئيس السيسى يوجه بتزويد محور الضبعة بجميع الخدمات وتوسعة مدخل طريق السويس

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:06 م

الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ومقر البورصة بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:04 م

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقارى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:20 م

النيابة العامة تذيع رسائل وزير العدل والنائب العام لمعاونى دفعة 2017

الأربعاء، 09 يونيو 2021 05:03 م

وزير المالية: نتوقع 4 مليارات دولار استثمارات إضافية بسوق الأوراق الحكومية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة