أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
سفير فرنسا بالقاهرة: نهدف مع بقية دول أوروبا لتمكين مصر من توفير لقاحات كورونا
وزيرا الخارجية والرى يبحثان تطورات ملف سد النهضة مع رئيس مجلس السيادة السودانى
صرف التعويض التأمينى لولى الأمر بنسبة 95% من قيمة إصلاح التابلت
الرئيس السيسى يؤكد لرئيسة تنزانيا ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة
التعليم: من لديه مشكلة فى التابلت يمتحن ورقيا وسيحصل على درجته كاملة
النيابة العامة تذيع رسائل وزير العدل والنائب العام لمعاونى دفعة 2017
وزير المالية: نتوقع 4 مليارات دولار استثمارات إضافية بسوق الأوراق الحكومية
الصحة: تسلمنا 5.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا "سينوفارم وسينوفاك وأسترازينيكا"
الأرصاد تناشد المواطنين عدم ترك مواد قابلة للاشتعال بالسيارات بسبب الموجة الحارة
الصحة: تطعيم كورونا لا يشمل الأطفال وتوفيره للأكبر من 18 عاما فقط
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