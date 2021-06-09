الخارجية الأمريكية: نسعى لمنع أى تصعيد أو استفزازات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت الخارجية الأمريكية، إنها تسعى لمنع أى تصعيد أو استفزازات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بينما ننخرط مع الجانبين في محادثات غير معلنة لضمان استمرار التهدئة، مشيرة إلى أنها تؤمن بضرورة الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد الموقف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأوضحت، حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أنها تدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى تجنب أى تصعيد بعد الإعلان عن "مسيرة القدس".

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الرئيس ووزير الخارجية ملتزمان بتحقيق أمن وسلامة وازدهار وكرامة متساوية للفلسطينيين والإسرائيليين، ونعمل مع الجانبين والأمم المتحدة لتحقيق ذلك.