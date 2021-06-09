النيابة العامة تذيع رسائل وزير العدل والنائب العام لمعاونى دفعة 2017

أذاعت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى رسائل هامة مقتطفة من حديث المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حماده الصاوي النائب العام إلى معاوني النيابة العامة من دفعة 2017 خلال حفل مراسم أدائهم اليمين القانونية.

وكان المستشار حماده الصاوى النائب العام كلمة وجَّه فيها الشكر والتقدير لوزير العدل لتشريفه مراسم أداء اليمين، وكذا ثمَّن مجهوداته المبذولة بالوزارة للارتقاء بكامل منظومة العدالة، ثم أكد فى مستهل كلمته وفاءَ واعتزاز «النيابة العامة» برموزها ودعا لذلك الحضورَ للوقوف دقيقة حدادًا على أرواح المستشارين «محمد عبد العزيز الجندي»، «رجاء العربي»، «ماهر عبد الواحد» – النواب العموم السابقون-، ثم وجه التهنئة لمعاونى النيابة العامة مؤكدًا ضرورةَ استيعابهم حجم المسئولية المكلفين بها، وفَهْم معنى اليمين التى أقسموها، واستفاض فى شرح مفهوم العدل وكيفية احترام القوانين، موضحًا مقتضيات تطبيق العدالة وآثارها، ومشيرا إلى الصفات التى يجب أن يتحلى بها عضو النيابة العامة على المستوى الفنى والمسلكى والقضائى، كما أشار إلى أهمية الإلمام بالحد الأدنى من المعرفة والاطلاع فى كافة العلوم الأخرى التى تعين عضو النيابة العامة على حسن أدائه لعمله.

ووجَّه قادة النيابة العامة وأعضاءها الأقدمين إلى ضرورة نقل خبراتهم إلى معاونى النيابة العامة، ومدى إسهام ذلك الوصل بين الجيلين فى بناء جيل جديد متميز، وأكدَّ دعمَه معاونى النيابة وانحيازه إليهم لثقته فى قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك بإعداد برنامج تدريبى لهم يتضمن تعليمهم كافة ما يحتاجونه لمزاولة مهام عملهم على الوجه الأمثل.

واختتم حديثه بتثمينه كافة مجهودات أعضاء النيابة العامة خلال الفترة السابقة بالرغم مما واجهوه فيها من صعوبات، وإسهامهم بشكل فعال فى حسن سير منظومة العدالة.