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التعليم: من لديه مشكلة فى التابلت يمتحن ورقيا وسيحصل على درجته كاملة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:30 م
التعليم: من لديه مشكلة فى التابلت يمتحن ورقيا وسيحصل على درجته كاملة امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطالب الذى لديه مشكلة فى التابلت يؤدى امتحانات الثانوية العامة ورقيا فقط وسيحصل على درجة كاملة دون أى مشكلة.
 
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، ضوابط امتحانات الثانوية العامة، موضحة أن طلاب الثانوية العامة الذين تسلموا جهاز تابلت يتسلمون ورقة إجابة بابل شيت، وورقة أسئلة وتكون الإجابة بها أمرا إلزاميا، على أن يتسلم الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز تابلت لوحى كراسة إجابة بابل شيت.
 
 
 
وتابعت الوزارة أنه يراعى ضرورة التأكيد على جميع الطلاب بتدوين بياناتهم كاملة بما فيها كود الجلسة الامتحانية على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت على أن يتم تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة معا فى نهاية كل امتحان معتمدة من الملاحظين، مع التشديد على الطلاب بضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية والمدون على كراسة الأسئلة على جهاز التابلت الخاص بالطالب وعلى ورقة الإجابة البابل شيت وتحرير محضر إثبات حالة للطالب فى حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به.
 
 
 
وأكدت الوزارة، أنه سيعتمد الملاحظون صحة البيانات التى دونها الطالب فى المكان المخصص لذلك على ورقة الإجابة " البابل شيت، وفى حالة اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقد درجة السؤال، وفى حالة عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت يحرر محضر بالواقعة ويعتبر الطالب راسب فى تلك المادة حتى وأن قام بتسجيل الإجابة على التابلت، موضحة أنه يقوم الطالب باختيار الإجابة المناسبة فى ورقة الإجابة البابل شيت وعليه تسجيل نفس الإجابة على التابلت وإذا تعذر قراءة إجابة السؤال بورقة الإجابة " البابل شيت"، بالماسح الضوئى أو بالعين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

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