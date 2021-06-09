سفير فرنسا بالقاهرة: نهدف مع بقية دول أوروبا لتمكين مصر من توفير لقاحات كورونا

كتب أحمد عرفة

أكد السفير ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، أن وباء كورونا في معظم دول العالم؛ وفي مصر كما في فرنسا، ووباء كورونا حتى وإن كان ما زال موجودا فإننا نأمل أن يتحول في المستقبل إلى مجرد ذكرى سيئة، طالما نستمر بصورة وجوبية في توفير اللقاحات لمواطنينا.



وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال حواره مع قناة إكسترا نيوز: "لقد أبرمت مصر شراكات متعددة مع عدد من الدول الأجنبية من أجل تصنيع اللقاحات هنا في مصر، ويكمن دور فرنسا مع بقية الدول الأوروبية فى أن تتمكن مصر فيما هو أبعد من موضوع تصنيع اللقاحات محليا من توفير الكميات اللازمة من اللقاحات لصالح الشعب المصرى".



وتابع السفير الفرنسي بالقاهرة: "لقد وضعنا آلية دولية معروفة باسم كوفاكس تسمح لمختلف الدول ولاسيما الدول المتقدمة تتيح توفير اللقاحات لمختلف دول العالم، وهكذا استطاعت مصر الحصول على مدى الأسابيع الماضية على اللقاحات، لاسيما بمقتضى هذه التسهيلات، لكن فيما هو أبعد من ذلك، هناك ضرورة تتعلق بتشجيع المواطنين على الحصول على التطعيم، ومن المهم أيضا التفكير في مرحلة ما بعد كورونا".



وأوضح السفير الفرنسي بالقاهرة، أن المنطقة العربية تشهد العديد من الأزمات، موضحا أنه من مصلحة أوروبا وفرنسا المساهمة في استقرار مصر وأمنها، والتعاون بين فرنسا ومصر في المجال الأمني يعد أحد عوامل تحقيق الاستقرار، وسيمتد التعاون على مدى السنوات المقبلة بخصوص توريد عدد من المعدات اللازمة من أجل تحديث القوات المسلحة المصرية، وأجرينا أيضا تعاونا في مجالات عدة لاسيما على صعيد التدريبات العسكرية وتبادل الزيارات بين الضباط في الجانبين وتبادل المعلومات وغيرها.