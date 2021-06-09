التضامن تطلق حملة توعية بالتغذية السليمة تستهدف 54 حضانة و3 آلاف ولى أمر

كتب مدحت وهبة

بدأ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالشراكة مع احدى الجمعيات تنفيذ حملة توعية لأولياء الأمور بمحافظة القليوبية، بـ14 حضانة ، حيث تستهدف فعاليات الحملة التوعية بسبل التغذية السليمة وتطوير الحضانات وطرق الوقاية من فيروس كورونا، وتستمر الحملة حتى يوم السبت المقبل.

وتستهدف الحملة التى تستمر خلال شهرى يونيو الجاري ويوليو المقبل 54 حضانة، حيث تشهد المرحلة الاولي 14 حضانة وتستهدف 49 فصلا و375 ولى أمر و375 طفلًا، وبنهاية يوليو المقبل يكون قد تم استهداف 3 آلاف ولى أمر.

وتشهد حملة التوعية تنفيذ أنشطة تفاعلية مع أولياء الأمور وليست ندوات بالإضافة إلى توزيع 2 بورشور لكل ولى أمر ( 3000 ولى أمر) و4 بوسترات لكل حضانة ( 54 حضانة)، تتضمن التوعية بأعمال التطوير التى تتم على مستوى الحضانة ككل، وطرق التغذية السليمة وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبادئ وأساسيات التربية السليمة.