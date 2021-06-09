الأرصاد تناشد المواطنين عدم ترك مواد قابلة للاشتعال بالسيارات بسبب الموجة الحارة

كتب محمود راغب

تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة فى هذه الساعات وسط تحذيرات لهيئة الاصاظ الجوية من استمرار الموجة الحارة لمدة 48 ساعة مقبلة تتعرض فيها البلاد لأجواء شديدة الحرارة تمتد للقاهرة الكبرى .

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد ، أهمها عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للإشتعال مثل زجاجات الكحول فى السيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

كما ناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، وارتداء غطاء الرأس ، وعدم التعرض للشمس خاصة وقت الظهيرة، و الاكثار من تناول السوائل.

ويشهد اليوم، الأربعاء، ارتفاع ملحوظ بدرحات الحرارة ، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية حار على السواحل الشرقية.

وعن حالة الطقس ليلا ، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء ، يشهد نشاط رياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.