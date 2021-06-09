لو المراقب مخدش باله الكاميرا هتجيبك.. شاهد طرق ضبط الغش بامتحانات جامعة عين شمس

كتب محمود راغب

اتخذت كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، إجراءات مشددة لمنع الغش ، حيث تراقب الكلية اللجان من خلال كاميرات مراقبة لضبط أى حالات غش.





وتخصص الكلية غرفة مراقبة للكاميرات ، من خلال موظفين متواجدين أمام الشاشات لمراقبة اللجان طوال فترات انعقاد لجان الامتحانات والإبلاغ عن أى حالات غش داخل اللجان .

وقال الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكلية تنتهى في الثامن من يوليو، مؤكدا تجهيز القاعات وتوفير كافة وسائل التهوية، وفريق طبى تحسبا للحالات الطارئة.

وأشار إلى أنه تم تقسيم الامتحانات على 3 فترات تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الثالثة والنصف تنفيذاً لقرار المجلس الاعلي للجامعات وتبلغ مدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ثم الاستراحة ساعة بين كل لجنة وأخرى لتعقيم وتنظيف اللجان مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ارتداء الكمامات.

وقال الدكتور محمد صافى وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية اتخذت الكلية إجراءات صارمة لمنع الغش خلال الامتحانات من خلال حوافظ بلاستيكية يتم وضع اجهزه الهواتف المحمولة بها مرفق بها كارنيه الطالب لضمان حفظها ومنع استخدامها في أغراض الغش.

وأشار وكيل الكلية ، إلى أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية أيضا خلال تسليم أوراق الإجابة إلى الكنترولات من خلال نقلها في صناديق بلاستيكية معقمة للحد من حدوث العدوى وحفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.





إحدى-غرف-المراقبة



جانب-من-كاميرات-المراقبة



جانب-من-كاميرات-المراقبة-فى-الجامعة



غرفة-المراقبة



كاميرات-المراقبة