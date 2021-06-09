اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5055 راكبا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:00 م
مصر للطيران تسير غدا 66 رحلة دولية وداخلية لنقل 5055 راكبا مطار القاهرة الدولى -اررشيفية
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، 66 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 5055 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
ومن المقرر أن تنطلق الرحلات من مطار القاهرة الدولي بمعدل 48 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم،عمّان، امستردام، الدوحه، بغداد، ميلانو، أبوظبي)، بالإضافة إلى 14 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر واسوان ومرسى علم، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5055 راكبا.
 
وكانت أكدت شركة مصر للطيران، بأن دولة البحرين لن تسمح بدخول إلا للمواطنين الحاملين للجنسية البحرينية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين لا يحتاجون لتأشيرة دخول، أو الأشخاص المقيمين في البحرين أو الأشخاص الحاملين لتأشيرة رقمية ممنوحة قبل الصعود إلى الطائرة أو المسافرين المستحقين للحصول على تأشيرة عند الوصول.
 
ويحتاج المسافرون من غير المُحصنين ضد فيروس كورونا المستجد إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر قبل مغادرة الرحلة مع توفير رمز الوصول السريع QR Code الخاص بالتحليل، فيما عدا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، مع اتباع باقي الإجراءات الصحية وضوابط السفر المطلوب الامتثال لها عند زيارة دولة البحرين.
 

الرحلات الجوية

مصر للطيران

حركة الطيران

فيروس كورونا

المسافرين

شحن جوي

الغردقة

البحرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة