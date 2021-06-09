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الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:24 م
أكرم القصاص
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"اليوم السابع" يحتفل بجائزة أفضل صورة صحفية من الاتحاد الأوروبى (صور)

الأربعاء، 09 يونيو 2021 06:34 م
"اليوم السابع" يحتفل بجائزة أفضل صورة صحفية من الاتحاد الأوروبى (صور) "اليوم السابع" يحتفل بجائزة أفضل صورة صحفية من الاتحاد الأوروبى
كتب - محمد الأحمدى

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احتفل "اليوم السابع"  بفوزه بجائزة أفضل صورة صحفية، للزميل حسن محمد، فى المسابقة التى نظمها الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع بعض الجهات والمؤسسات، وتناولت محور الحضارة والتنمية فى مصر، وذلك بحضور قيادات المؤسسة والمحررين والعاملين فى كل القطاعات.

احتفال اليوم السابع بالجائزة (19)

وبدأ الاحتفال بكلمة للكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، مهنئا الزميل حسن محمد وقسم التصوير بالجائزة، وهى الثانية خلال أسبوع واحد بعد فوز الزميلتين هدى زكريا ومنة حمدى بجائزة سمير قصير لحرية الصحافة عن القصة الإنسانية.

احتفال اليوم السابع بالجائزة (20)

وأكد رئيس التحرير على استمرار المؤسسة فى العمل من أجل البقاء فى صدارة المشهد الإعلامى المصرى والعربى، محفزا الزملاء من كل الأقسام على الاهتمام بالاحتكاك والمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية، خاصة أن سجل "اليوم السابع" يحفل بعشرات الجوائز المهمة على مدى السنوات الماضية منذ تأسيسها. كما حث كل الزملاء بالمؤسسة وإصداراتها المتنوعة على بذل مزيد من الجهد من أجل إعلاء اسم "اليوم السابع" دوما، وتمثيله بشكل مشرف، وتقديم خدمة مميزة ومتكاملة للقارئ كما اعتاد طوال الوقت.

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ويُذكر أن الزميل حسن محمد فاز بالجائزة ضمن أفضل 30 صورة للنسخة الثالثة عشرة من مسابقة الاتحاد الأوروبى السنوية للتصوير الفوتوغرافى، وذلك فى المتحف القومى للحضارة المصرية، وقد كرمه سفير الاتحاد الأوروبى كريستيان برجر، إضافة إلى منحه درع وزارة الدولة للإعلام، ويأتى الحفل بعد أيام من فوز الزميلتين هدى زكريا ومنة الله حمدى بجائزة سمير قصير 2021، التى يمنحها الاتحاد الأوروبى بالتعاون مع المؤسسة التى تحمل اسم الكاتب اللبنانى البارز، تخليدا لاسمه ومسيرته النضالية فى الدفاع عن حرية الصحافة وقضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.

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الاتحاد الاوروبى

اليوم السابع

جائزه الاتحاد الاوروبى

اكرم القصاص

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