اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 01:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين

الخميس، 29 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:..

التضامن: رفع ميزانية السنة الأولى بالمرحلة الثانية لـ حياة كريمة لـ200 مليار جنيه

 
وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية والمخابز خلال أعياد شم النسيم
 
غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير 3 أيام لتوصيل غاز طبيعى
 
غلق مسجدين فى المنوفية لعدم التزام المصلية بإجراءات الوقاية من كورونا
 
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مبادرة التمويل العقارى.. ويؤكد: استثنائية
 
مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسي برفع كفاءة وتطوير شرم الشيخ والغردقة
 
التعليم للنواب: حصر الـ36ألف معلم لإدراجهم ضمن المعينين على الصناديق الخاصة
 
وزيرة الصحة: ارتفاع معدل الإصابات المسجلة الأسبوع الحالى لـ5845 حالة أسبوعية
 
مجلس الدولة يقرر مد فترة تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية وقضايا الدولة لـ6 مايو
 
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع للبتروكيماويات بالسخنة بـ7,5 مليار دولار
 
"شكرى" يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات المستهدفة للهوية العربية للقدس
 
نقل 2000 أسرة من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة إلى الأسمرات.. فيديو
 

 


اهم الاخبار

اخبار مصر

اخبار مصرية

الصحة

كورونا

قرارات مجلس الوزراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يهنئ جموع المصريين الأقباط بعيد القيامة المجيد

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:11 م

الصحة: لدينا 2 مليون و200 ألف لتر أكسجين تحسبا لأى زيادة بإصابات كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 08:00 م

غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير 3 أيام لتوصيل غاز طبيعى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:45 م

اصطدام قطار "طنطا - القاهرة" بلودر صغير أثناء عبوره من منطقة عشوائية بالمنوفية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:06 م

غلق مسجدين فى المنوفية لعدم التزام المصلية بإجراءات الوقاية من كورونا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 06:10 م

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مبادرة التمويل العقارى.. ويؤكد: استثنائية

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:46 م

التموين: إيقاف استلام توريد القمح المحلى الأحد بمناسبة أعياد الأخوة الأقباط

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:13 م

التعليم للنواب: حصر الـ36ألف معلم لإدراجهم ضمن المعينين على الصناديق الخاصة

الأربعاء، 28 أبريل 2021 04:25 م

الصحة: 75.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل

الأربعاء، 28 أبريل 2021 03:38 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة