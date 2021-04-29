أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:..
التضامن: رفع ميزانية السنة الأولى بالمرحلة الثانية لـ حياة كريمة لـ200 مليار جنيه
وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية والمخابز خلال أعياد شم النسيم
غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير 3 أيام لتوصيل غاز طبيعى
غلق مسجدين فى المنوفية لعدم التزام المصلية بإجراءات الوقاية من كورونا
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ مبادرة التمويل العقارى.. ويؤكد: استثنائية
مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسي برفع كفاءة وتطوير شرم الشيخ والغردقة
التعليم للنواب: حصر الـ36ألف معلم لإدراجهم ضمن المعينين على الصناديق الخاصة
وزيرة الصحة: ارتفاع معدل الإصابات المسجلة الأسبوع الحالى لـ5845 حالة أسبوعية
مجلس الدولة يقرر مد فترة تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية وقضايا الدولة لـ6 مايو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع للبتروكيماويات بالسخنة بـ7,5 مليار دولار
"شكرى" يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات المستهدفة للهوية العربية للقدس
نقل 2000 أسرة من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة إلى الأسمرات.. فيديو
رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية السبت والأحد والاثنين المقبلين
اعتماد تثبيت 1736 موظفا من العاملين بالمرحلة الثانية على الصناديق والحسابات الخاصة
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