اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 أبريل 2021 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير 3 أيام لتوصيل غاز طبيعى

الأربعاء، 28 أبريل 2021 07:45 م
غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير 3 أيام لتوصيل غاز طبيعى شارع البحر الأعظم - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لأعمال توصيل خط غاز طبيعى لخدمة محطات الغاز الطبيعى المزمع إنشائها بحى جنوب الجيزة، بإجراء قطع عرضى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب لمدة 3 أيام تبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 29 أبريل، وحتى السبت الموافق 1 مايو، على أن تكون الأعمال في الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط، دون تعطيل لحركة المرور.
 
وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل خدمات الغاز الطبيعى لاستخدامه كوقود للسيارات والمركبات مما يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى.
 
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 
وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بتعليمات الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات بمحيط الأعمال.

شارع البحر الأعظم

اخبار الجيزة

الجيزة

اليوم السابع بلس

توصيل غاز طبيعى

محطات الغاز الطبيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القومية للأنفاق: غلق شارع الهرم طوال سنوات تنفيذ المترو جزئيا وليس كليا

الأحد، 21 فبراير 2021 02:00 م

غلق شارع العبور بالمنصورة لمدة 3 أشهر لتجديد خطوط الصرف بدءا من اليوم

السبت، 16 يناير 2021 01:00 ص

غلق شارع العبور بالمنصورة لمدة 3 أشهر لتجديد خطوط الصرف بدءا من السبت المقبل

الجمعة، 15 يناير 2021 03:00 ص

القومية للأنفاق: غلق شارع الهرم جزئيا خلال تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 02:00 م

تعرف على خطط غلق شارع الهرم لإنشاء محطات الخط الرابع للمترو

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 04:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة