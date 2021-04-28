غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير 3 أيام لتوصيل غاز طبيعى

كتب على عبد الرحمن

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لأعمال توصيل خط غاز طبيعى لخدمة محطات الغاز الطبيعى المزمع إنشائها بحى جنوب الجيزة، بإجراء قطع عرضى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع كولدير في الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب لمدة 3 أيام تبدأ اعتباراً من الخميس الموافق 29 أبريل، وحتى السبت الموافق 1 مايو، على أن تكون الأعمال في الفترة من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة الــ 5 صباحاً فقط، دون تعطيل لحركة المرور.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توصيل خدمات الغاز الطبيعى لاستخدامه كوقود للسيارات والمركبات مما يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بنشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة المرور لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وناشدت المحافظة المواطنين الالتزام بتعليمات الخدمات المرورية واللوحات الإرشادية لتفادى التكدسات بمحيط الأعمال.