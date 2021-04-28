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مجلس الدولة يقرر مد فترة تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية لـ6 مايو

الأربعاء، 28 أبريل 2021 02:33 م
مجلس الدولة يقرر مد فترة تلقى طلبات تعيين عضوات من النيابة الإدارية لـ6 مايو المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلاً من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، ليوم 6 مايو 2021. 

 
تأتي هذه الخطوة نظرًا لصدور قرارت رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العطلات الرسمية، اعتبارًا من غدا الخميس الموافق 29 أبريل، وحتي يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021.
 
وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي، أن ذلك في إطار حرص إدارة مجلس الدولة علي منح فرص متكافئة لجميع العضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة نقلاً من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
 
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مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة
 
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مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة
 
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مد فترة التقدم للعضوات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة

 


مجلس الدولة

النيابة الادارية

قضايا الدولة

تعيين قاضيات

مد فترة التقدم

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