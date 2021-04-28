اعتماد تثبيت 1736 موظفا من العاملين بالمرحلة الثانية على الصناديق والحسابات الخاصة

كتب على عبد الرحمن

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتثبيت 1736 من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة والذين تم نقلهم على باب أول بند 2/3 أجور موسميين فصل مستقل بالمرحلة الثانية بالديوان العام والأحياء والمدن والأجهزة التابعة لها .

وأشار محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، إلى أن القرار يأتى بناءاً على كتاب وزارة المالية " الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري" والذى نص على تثبيت هؤلاء العاملين من تاريخ موافقة وزارة المالية وأن تدرج هذه الوظائف على أنها شخصية تلغى لدى خلوها من شاغليها.

وشمل قرار المحافظ أنه اعتباراً من موافقة وزارة المالية بتاريخ 24/2/2021 يتم منح المذكورين الأجر الوظيفى المثبت عليه للدرجات الثالثة و الرابعة والسادسة بالإضافة إلى العلاوة الاستثنائية المقررة فى عام 2018 على أن تضاف إلى الأجر الوظيفى.

ويتقدم محافظ الجيزة بالتهنئة للعاملين الذين شملهم القرار مؤكداً لهم حرص المحافظة الدائم على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، موجها بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتفانى فى العمل وأداء المهام والواجبات المكلفين بها على أكمل وجه.