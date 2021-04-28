وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية والمخابز خلال أعياد شم النسيم

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه أصدر توجيهاته لكل قطاعات الوزارة من رقابة وتوزيع ومطاحن ومخازن جمله ومخابز ومجمعات استهلاكية ومنافذ صرف السلع التموينية للعمل أيام العطلات الرسمية التى أقرها مجلس الوزراء اليوم والاعياد واستعداداً لأعياد القيامة.

وقال المصيلحى، فى تصريحات اليوم، أنه أصدر تعليماته إلى المديريات للعمل بنسبة 50% من القوى العاملة الموجودة بها خلال العطلات الرسمية والأعياد لمواجهة أى طارئ ومتابعه عمل مخازن الجملة ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز لافتا إلى أنه وجه بعمل منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية وكذلك المطاحن والمخابز وشركات السكر، وشركات الزيوت وكذلك شركات الصناعات الغذائية "قها وادفينا" التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كل احتياجات المواطن من الخبز المدعم وكذلك السلع التموينية هذه الأيام سواء فى العطلات الرسمية أو الاعياد.

ومن جانبه أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة ومعاون الوزير أن توجيهات الدكتور على المصيلحى بتكثيف الحملات على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز هذه الأيام للتأكد من عملها بكفاءة وأن مخازن الجملة التابعة لشركتى الجملة مع مكاتب التموين سوف يعملا خلال مدة الإجازة المقررة اليوم من مجلس الوزراء لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمواطن فى الأول من مايو القادم وكذلك كل منافذ الصرف من مجمعات استهلاكية أو بقالى التموين أو منافذ جمعيتى.