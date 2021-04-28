اليوم السابع
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نقابة الأطباء تدعو المواطنين الإلتزام بالاجراءات الاحترازية: كورونا شرس ومنتشر

الأربعاء، 28 أبريل 2021 05:00 م
نقابة الأطباء تدعو المواطنين الإلتزام بالاجراءات الاحترازية: كورونا شرس ومنتشر الكمامة والكحول للحماية من كورونا
كتبت آية دعبس

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دعت النقابة العامة للأطباء، كافة المواطنين والأطباء لمحاولة تفادى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال الالتزام بالاجراءات الاحترازية، قائلة: الفيروس شرس ومنتشر، وعلى الجميع الحصول على اللقاح الخاص بكورونا لتقليل فرص الإصابة بالجائجة.
 
ونشرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، 7 طرق، لتفادى الإصابة بالفيروس، هم:
1- ارتداء الكمامة عند أى تجمعات أو الأماكن المزدحمة.
2- التباعد و تجنب الاماكن المغلقة المزدحمة.
3- تغطية الفم والأنف بمنديل ورقى عند السعال أو العطس.
4- وضع المناديل الورقية المستعملة فى سلة المهملات.
5- غسل اليدين بالماء والصابون بعد العطس أو السعال.
6- استخدام منظف لليدين يحتوى على الكحول.
7- العطس أو السعال داخل الكم أو المناديل وليس اليد.
 
وناشدت النقابة العامة للأطباء جميع الأطباء وأفراد الطاقم الطبى بأخذ لقاح فيروس كورونا، حيث أن كل دول العالم توفر اللقاحات المختلفة، ولا يوجد لقاح أفضل أو آمن من لقاح أخر، مؤكدة أن اللقاح يقلل من احتمالات الإصابة، ويمنح درجة من درجات المناعة، وفى حالة الإصابة تأتى بأعرض أقل حدة، وبالتالى لابد من حصول الجميع على اللقاح، بالإضافة إلى الإلتزام بكافة الاجراءات الاحترازية حيث شهدت الفترة الماضية تراخى فى تطبيقها، والذى أدى بدوره فى ارتفاع عدد الوفيات بالموجة الثالثة.
 
 

نقابة الاطباء

لقاح كورونا

الاجراءات الاحترازية لكورونا

الكمامة

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