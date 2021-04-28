خطوات حجز مقاعد قطارات السكة الحديد عبر التطبيق الإلكترونى.. إنفوجراف

تيسيرًا على ركاب السكة الحديد وتخفيف الزحام على شبابيك التذاكر أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة استعلام وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد من خلال التليفون المحمول عبر تطبيق إلكترونى.

وأطلقت الهيئة البرنامج تحت اسم "قطارات مصر حجز واستعلام"، وأتاحته للتحمليل من خلال المتجر الإلكترونى (Play store) على الموبايل، ويأتى هذا الإجراء ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لتقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا.

ويوضح الإنفوجراف التالى كيفية حجز مقاعد بالقطارات أو الاستعلام عن مواعيدها، عبر البرنامج خلال الخطوات التالية: