نقل 2000 أسرة من منطقة بطن البقرة بمصر القديمة إلى الأسمرات.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

رصد "اليوم السابع"، أعمال إخلاء منطقة بطن البقرة بمصر القديمة، ونقل سكانها لمدينة الأسمرات بوحدات مجهزة، وذلك ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.



وفى هذا السياق، يتم إزالة 730 عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، ومن المقرر نقل 2000 أسرة وتغيير حياتهم للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.





وجميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس).



ويتم توفير اتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى أنه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.



وانتهت الدولة من تطوير 312 منطقة من المناطق غير الآمنة، من إجمالي 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، منتصف عام 2021، وعقب ذلك سيتم البدء في تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، حيث تم وضع خطة خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة.