حصاد الوزارات..الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا

إعداد ــ محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.