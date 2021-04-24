اليوم السابع
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حصاد الوزارات..الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا

السبت، 24 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان
إعداد ــ محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات اليوم السبت ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

وزيرة الصحة : نسبة حدوث الجلطات بعد التطعيم من 1: 10 لكل مليون

 

وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا

 

وزير التنمية المحلية: لا زيادة فى تعريفة النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات

 

وزيرة الصحة: اتفاقيتان لتصنيع لقاح كورونا بواقع 40 مليون جرعة سنويا

 

وزيرة الصحة: 115 طبيبا فقط أصيبوا بكورونا داخل مستشفيات العزل

 

الصحة: الموجة الثالثة تشهد زيادة 10% من إصابات كورونا و7% وفيات

 

وزيرة الصحة: زيادة فى حالات كورونا خلال إبريل وخطان ساخنان لدعم المصابين

 

الإدارات التعليمية تضع أسئلة امتحان أبريل لأولى وتانية ثانوى وتعلن أرقام الجلوس

 

29 أبريل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء بدلا من 25 أبريل

 

مركز تنبؤ الرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة غدًا على منابع نهر النيل

 

التعليم: امتحانات الترم الثانى للأول والثاني الثانوي تعقد ورقيا بالمدارس

 

جدول امتحان شهر أبريل المجمع لطلاب أولى ثانوى يبدأ الإثنين 26 أبريل

 

وزارة الرى: الانتهاء من تبطين 1579 كيلو متر ترع

 

التعليم: إجابة الامتحان المجمع لطلاب النقل فى نفس كراسة الأسئلة

 

القوى العاملة: تطوير 4 فروع للجامعة العمالية تمهيدا للدراسة بها سبتمبر المقبل

 

 


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كورونا

لقاح كورونا

التعليم

الثانوية العامة

التموين

التنمية المحلية

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