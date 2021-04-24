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التعليم: إجابة الامتحان المجمع لطلاب النقل فى نفس كراسة الأسئلة

السبت، 24 أبريل 2021 10:01 ص
التعليم: إجابة الامتحان المجمع لطلاب النقل فى نفس كراسة الأسئلة وزارة التربية والتعليم
كتب ــ محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مواصفات امتحان شهر أبريل لطلاب النقل لم تتغير كثيرا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول، موضحة أن عدد الأسئلة كما هو، وأن الطالب يجيب فى نفس كراسة الأسئلة، لأن أسئلة الامتحان جميعها عبارة عن اختيار من متعدد، ومن ثم فالطالب لا يحتاج إلى كراسة إجابة بجانب كراسة الأسئلة، وعلى الطالب الذى يتغيب عن امتحان شهر أبريل لظروف قهرية يقدم ما يثبت أن لديه مشكلة وسوف يحتفظ بحقه كاملا فى درجات الامتحان.
 
وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه منعا للشائعات ومن أجل تأكيد المعلومات للأولياء الأمور والطلاب فإن امتحانات شهر أبريل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى وكذلك الأول والثانى الثانوى سوف تعقد كما أعلنا منذ شهر ونصف فى الأسبوع المقبل فى أيام 26 و27 و28 أبريل بنظام الامتحانات المجمعة، للتقليل من عدد مرات الحضور وباتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.
 
وحذر وزير التربية والتعليم من بعض المواقع على السوشيال ميديا، لأنها السبب الرئيسى فى البلبلة "ولا تعلم شيئا كمًا تدعى"، مؤكدا أن امتحانات أبريل فى موعدها، مشددا "أرجوكم لا تسمعوا إلى موقع أو أى شخص سوى موقع الوزارة على الإنترنت أو فيس بوك وصفحتى هذه".
 
وتابع الوزير: أن كل هذه الشائعات من صنيعة المغرضين الذين يحاولون إثارة حالة من الاحتقان رغم أننا لم نقل شيئا من هذا ونوفر البيانات الكاملة دائما، وبالتالى أتمنى ألا تلتفتوا إليها وأن تعلموا أن الخبر الأكيد من المصادر الرسمية وهذا مجرد مثال واحد ويوجد مثله المئات من المغرضين والمدعين بالباطل على فيس بوك وتويتر وواتس آب.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات صفوف النقل

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