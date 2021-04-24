وزير الرى يناقش الخطة الإعلامية للوزارة فى المرحلة المقبلة

كتبت J أسماء نصار

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس هشام صابر شهاب رئيس الادارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى، وذلك لمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها وانتاج الإعلانات التوعوية والخطة الإعلامية فى المرحلة القادمة.

ووضعت وزارة الرى عددا من الأسس والإجراءات التي تضمن توجيه الرسالة الاعلامية بين الجهات المعنية على مستوى الجمهورية.

أوضحت وزارة الرى، أن الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى والتوجيه المائى ينفذان برامج لرفع الوعى المائى بأهم القضايا الملحة للمياه، والتصنيف للنقل الجزئى والتدريجى لإدارة المياه لبعض الروابط، وبرامج التكامل الاجتماعى، والإعلام والتوعية والطرق الإرشادية لترشيد استخدام المياه ، وتقييم الآداء وتحديد الاحتياجات، والتواصل بين الروابط والجهات المعنية لتحديد أهم المشكلات وطرق الحل، إلى جانب برامج الجوانب المؤسسية للروابط.

أضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ ندوات ومؤتمرات جماهيرية مع المزارعين وروابط مستخدمى المياه وهى ما ساهمت بشكل كبير في نشر الوعى وثقافة الترشيد في استهلاك المياه، حيث إن تبادل الخبرات والممارسات الخاصة بترشيد المياه تأتى بأثر إيجابي لأن المزارعون لديهم القدرة الكبيرة على التواصل مع بعضهم البعض، كما أنها تساهم في خلق روح التعاون بين المزارعين والمسئولين وتعمل على التوعية بشكل فعال حيث يكون هناك فرصة للسؤال والتحاور بين المسئولين والمزارعين.

يأتى ذلك فى إطار توجهات الحكومة نحو الاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى واستخدام أساليب الرى الحديث وتفعيل التعاون بين إدارات التوجيه المائى وإدارات المشروعات داخل كل أقليم وتحقيق الأهداف المنوط بها قطاع تطوير الرى ولتحقيق أعلى معدل من الآداء.