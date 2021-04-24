وزيرة الصحة: اتفاقيتان لتصنيع لقاح كورونا بواقع 40 مليون جرعة سنويا

كتب وليد عبد السلام

اكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن يوم 27 ابريل الجارى ستصل دفعة جديدة من لقاح كورونا الصينى لمصر، مشيرة إلى أنه توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح كورونا بمصر بواقع 40 مليون جرعة سنويا لتكفى احتياجات البلاد محليا وكذلك للتصدير لأفريقيا.

وقالت وزيرة الصحة، إن 50% من الطواقم الطبية سجلت للحصول على لقاح كورونا وحضر ممن سجل فقط 60%، لافتة إلى أن 85% من إنتاج اللقاحات فى العالم تذهب للدول المصنعة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

يذكر إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.