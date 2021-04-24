التموين :حملات مكثفة على محطات الوقود للتأكد من بيع المواد البترولية بالأسعار المقررة

كتب مدحت وهبة

وجه الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بإنشاء غرف مركزية بكل مديرية والإدارات التابعة لها بتسيير حملات لمحطات الوقود للتأكد من التزامها بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات والمعلن عنها بعد تحريك أسعار البعض منها أمس بموجب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

كما وجه الوزير مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمتابعة الموازين بمحطات الوقود أيضا والتأكد من التزامها بالمعايير الجديدة وضبط موازين المحطات مع الأسعار الجديدة للمحروقات، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية التابعه للوزارة والمتمثلة فى قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمديريات التموينية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين يقومون بحملات يومية للتأكد من التزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار الجديدة للمحروقات.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاتصال بالأرقام التالية حال وجود أى شكوى، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية على الخط الساخن 16528 أو من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.