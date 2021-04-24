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وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا

السبت، 24 أبريل 2021 01:57 م
وزيرة الصحة: تصنيع لقاح كورونا محلياً بخطى إنتاج والتطعيم سنويا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل اللقاح الروسى في هيئة الدواء لبدء توفيره محليا، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيع لقاح كورونا محليا بواقع 100 مليون جرعة سنويا من خلال خطين إنتاج تتبع شركة فاكسيرا.
 
وأضافت الدكتورة هالة زايد، سيتم السماح للقطاع الخاص بالتصنيع كما أن اللقاح أمن وفعال وعلي الجميع الحصول عليه، مؤكدة: التطعيم بلقاح كورونا سيكون سنويا مع تصنيع لقاح متطور.
 
وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
يذكر إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و 12959 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
 

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