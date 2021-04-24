وزيرة الصحة: 115 طبيبا فقط أصيبوا بكورونا داخل مستشفيات العزل

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الأطباء الذين أصيبوا بكورونا في مستشفيات العزل 115 طبيبا فقط، وليس ما يتردد بأنهم 500 فرد من الأطقم الطبية، مشيرة إلي أنه سيتم الاعلان قريبا عن صرف تعويضات ضحايا كورونا من الأطقم الطبية .

وفالت الوزيرة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و 12959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.