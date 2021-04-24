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وزيرة الصحة: زيادة فى حالات كورونا خلال إبريل وخطان ساخنان لدعم المصابين

السبت، 24 أبريل 2021 01:27 م
وزيرة الصحة: زيادة فى حالات كورونا خلال إبريل وخطان ساخنان لدعم المصابين الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن شهر ابريل يشهد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا، مقرونا بالأعياد والمناسبات الدينية للمسلمين والمسحيبن وأن الخط الساخن للعزل المنزلي 14440 وكذلك الخط الساخن 105 يستقبل كل الاستفسارات حول العزل المنزلى والانتقال للمستشفيات حال الإصابة بكورونا.
 
وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
يذكر إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 220658 من ضمنهم 166024 حالات تم شفاؤها، و 12959 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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