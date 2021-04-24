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جدول امتحان شهر أبريل المجمع لطلاب أولى ثانوى يبدأ الإثنين 26 أبريل

السبت، 24 أبريل 2021 11:12 ص
جدول امتحان شهر أبريل المجمع لطلاب أولى ثانوى يبدأ الإثنين 26 أبريل طلاب الثانوى
كتب ــ محمود طه حسين

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قبل انطلاق امتحانات شهر أبريل لطلاب الصف الأول الثانوى العام، ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب الصف الأول الثانوى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان يوم الإثنين  26 أبريل فى مواد اللغة العربية بواقع 15 سؤالا، وفى التاريخ بواقع 10 أسئلة والجغرافيا بإجمالى 10 أسئلة، واللغة الأجنبية الثانية 10 أسئلة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يؤدى يوم الثلاثاء 27 أبريل الطلاب امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى بواقع 15 سؤالا، والفلسفة والمنطق 10 أسئلة والرياضيات 10 أسئلة، كما يؤدى الطلاب يوم الأربعاء 28 أبريل امتحان مواد الكيمياء بواقع 10أسئلة، والفيزياء 10 أسئلة والأحياء 10 أسئلة.
 
موضحة، أن الاختبارات تعقد فى المدارس وسط إجراءات احترازية كاملة للوقاية من كورونا، وتطبيقا لإجراءات مكافحة العدوى.
 
وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ فى المدارس من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحا يوميا، بواقع 3 مواد يوميا كحد أدنى للامتحانات،  حيث يعقد الاختبار المجمع لعدة مواد مع بعضها وليس لكل مادة منفصلة، مؤكدة أن جميع الطلاب يؤدون الامتحانات فى المدارس بشكل ورقى ولن تعقد اختبارات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال العام الجارى.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع درجات الطلاب الترم الثانى بحيث تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى  فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي .
 
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جدول امتحان شهر أبريل لطلاب اولى ثانوى
 

التربية والتعليم

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