التعليم: امتحانات الترم الثانى للأول والثاني الثانوي تعقد ورقيا بالمدارس

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الترم الثانى لشهرى أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، تنطلق فى المدارس ورقيا، حيث يبدأ امتحان شهر أبريل بعد غد الإثنين 26 أبريل الجارى، موضحة أنه يحظر على الطلاب اصطحاب تليفونات محمولة أو أجهزة التابلت، قائلة: لا توجد اختبارات إلكترونية خلال العام الجارى لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية.

وشددت الوزارة على أن المدارس سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى من فيروس كورونا، حيث تعقد الامتحانات فى لجان يتم تحقيق التباعد فيها بين الطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع درجات طلاب الترم الثانى بحيث تمثل متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو نتيجة الفصل الدراسى الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة، بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول وأداء الامتحان التكميلى فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلي.

وبالنسبة لامتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى المنهج كاملاً، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم فى منهج ومقرر الفصل الدراسى الثانى فقط.