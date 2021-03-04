أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تبدأ اليوم تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 758 جنيها
الصحة تعلن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة غدا بلقاح كورونا
الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر للارتقاء بالتعاون مع اليونان اقتصاديا وأمنيا وعسكريا
النائب العام: ملف التحول الرقمى كان وسيظل أهم الملفات المعنى بها النيابة العامة
غادة والى: المجتمع المدنى شريك أساسى فى تعزيز مكافحة الجريمة
جامعة الدول العربية تعقد الدورة الـ156 على المستوى الوزارى برئاسة الكويت
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