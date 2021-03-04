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أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تبدأ اليوم تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 12:09 ص
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تبدأ اليوم تطعيم كبار السن بلقاح كورونا لقاح كورونا
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 758 جنيها

الصحة تعلن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة غدا بلقاح كورونا

 
 

النائب العام: ملف التحول الرقمى كان وسيظل أهم الملفات المعنى بها النيابة العامة

 


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