أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" تبدأ اليوم تطعيم كبار السن بلقاح كورونا

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 758 جنيها

الصحة تعلن بدء تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة غدا بلقاح كورونا

النائب العام: ملف التحول الرقمى كان وسيظل أهم الملفات المعنى بها النيابة العامة