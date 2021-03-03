اليوم السابع
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إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:40 م
إغلاق ميناء الغردقة البحرى لسوء الأحوال الجوية ميناء الغردقة البحرى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى بلغت 28 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة، وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.
 
كانت قد أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر، وأكدت أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (10220) طن بضائع.
 
وشملت حركة الواردات (277) طن بضائع و(2640) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (314) طن بضائع و(7580) شاحنة.

 


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