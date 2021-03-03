اليوم السابع
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خالد صلاح
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جامعة الدول العربية تعقد الدورة الـ156 على المستوى الوزارى برئاسة الكويت

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:34 م
جامعة الدول العربية تعقد الدورة الـ156 على المستوى الوزارى برئاسة الكويت الجامعة العربية
أ ش أ

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قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى انعقاد دورته العادية الـ156، يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر المقبل، برئاسة دولة الكويت، على أن يسبقه اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين يوم يومى الاثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر.

وذكر المجلس - بحسب قرار أصدره فى ختام أعمال دورته العادية الـ155 اليوم الأربعاء، - أن إسناد رئاسة الدورة العادية المقبلة إلى دولة الكويت يأتى بعد اعتذار جمهورية القمر المتحدة؛ استنادًا إلى مذكرة مندوبيتها الدائمة رقم 5 م.ع. ج  21 بتاريخ 22 فبراير 2021.

 


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