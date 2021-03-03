غادة والى: المجتمع المدنى شريك أساسى فى تعزيز مكافحة الجريمة

ريهام عبد الله

أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أن منظمات المجتمع المدنى، شريك أساسى ورئيسي في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، على هامش مشاركتها فى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 للجريمة، فى كيوتو باليابان الأحد الماضى.

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يسرنى مشاركة المجتمع المدني المشاركين في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الـ14، للجريمة يوم الأحد في كيوتو، اليابان، سينضم إلينا معظم ممثلي المنظمات غير الحكومية البالغ عددهم 400 ممثلًا تقريبًا إلى تنسيق هجين مبتكر، المجتمع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، شريك رئيسي في تعزيز منع الجريمة والعدالة الجنائية، والعمل من أجل الأهداف العالمية".



الدكتورة غادة والى

وفى سياق آخر أكدت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على أهمية النباتات والحيوانات بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للحياة البرية الذى يتوافق مع يوم 3 مارس من كل عام، وغردت غادة والى على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "حماية النباتات والحيوانات في غاباتنا أمر ضرورى للحفاظ على التنوع البيولوجى والصحة والمناخ وسبل عيش مليار شخص".