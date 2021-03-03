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التعليم: سداد النسبة الأكبر من قيمة إصلاح التابلت من خلال التأمين

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:25 م
التعليم: سداد النسبة الأكبر من قيمة إصلاح التابلت من خلال التأمين تابلت الطلاب
محمود طه حسين

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قال محسن عبد العزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إن الطالب طالما مستمر في سداد قسط التأمين على التابلت يتم سداد النسبة الأكبر من قيمة الإصلاح عن طريق التأمين، جاء ذلك ردا على استفسار أحد أولياء الأمور بعد سقوط التابلت من طالبة مما أدى إلى حدوث كسر في الشاشة والتوكيل طلب منها مبلغ 1800جنيه.
 
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن موضوع التشعيب في الثانوية العامة ما يزال قيد البحث في المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ثم المجلس الأعلى للجامعات والأمور تظل على ما هى عليه بعيدا عن ما يقال هنا وهناك.
 
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد فى وقت سابق إن الامتحانات الالكترونية للأول والثاني الثانوي ليست "بروفة" لاختبارات الثانوية العامة الالكترونية، لأن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين، ويتم تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة تماما سوف نستخدمها فقط في الثانوية العامة ولا نستطيع الإفصاح عنها لأسباب واضحة.
 
وأوضح الوزير أن تصميم الحلول التقنية في الثانوية يتضمن 3 مستويات للأمان لضمان وصول الامتحان لكل طالب في مصر.
 
 

التابلت

إصلاح التابلت

التشعيب فى الثانوية العامة

الثانوية العامة

اليوم السابع بلس

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