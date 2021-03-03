أسعار الذهب تتراجع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 758 جنيها

كتب – إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها للمرة الثالثة في تعاملات اليوم الأربعاء، إذ هبط الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة 4 جنيهات، لينزل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر من 762 إلى 758 جنيها للجرام، وهذا يعتر الانخفاض الثالث على التوالى على مدار التعاملات اليوم.

هبوط سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 ، جاء استجابة لتراجع سعر أونصة الذهب في البورصات العالمية إلى 1717 دولارًا حتى كتابة هذه السطور، مقابل 1724 دولار، وهذا انعكس على سعر الذهب في مصر.



أسعار الذهب بالتعاملات المسائية



عيار 24 سجل 867 جنيها



عيار 21 سجل 758 جنيها



عيار 18 سجل 650 جنيها



الجنيه الذهب 6064 جنيها



أونصة الذهب 1717 دولار

كافة الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.

أسعار الذهب قد تشهد تغيرات لأكثر من مرة طوال التعاملات اليومية، طالما أن هناك تداول على الذهب في البورصات العالمية، وهنا في مصر سجل الذهب تغيرات لأكثر من مرة اليوم بسبب الانخفاض المتكرر في سعر أونصة الذهب في البورصات.