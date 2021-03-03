أبو الغيط: أشكر الرئيس السيسى لإعادة ترشيحى لأمانة جامعة الدول العربية

كتب محمد عبد العظيم

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن عميق شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإعادة ترشيحه لأمانة الجامعة.

وتابع أحمد أبو الغيط خلال كلمته فى أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى: "أعبر عن التقرير والامتنان والتقدير للملوك والرؤساء والأمراء الذين وضعوا الثقة فى شخصى.. وأعبر عن عميق الشكر والاحترام والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعاد ترشيحى مرة أخرى لهذه المهمة، التى أراها مهمة مقدسة".

وأضاف: "تم طرح موضوع إعادة الثقة للأمين العام خلال جلسة التشاور التى تمت قبل ظهر اليوم، والتى سبقت هذا الاجتماع، قائلا: "لقد شرفنى المجلس الموقر بثقته الغالية.. وأود أن أعرب عن خالص امتنانى لهذا التكريم والتشريف".