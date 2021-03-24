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أخبار × 24 ساعة.. مد فترة التقديم للثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مد فترة التقديم للثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل وزارة التربية والتعليم
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
 
 

التضامن تصرف منحة ألف جنيه شهريا للطلاب المتفوقين بـ10 جامعات حكومية

التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ

التضامن تعلن إحالة 179 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات للنيابة العامة

التعليم العالى تعلن تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة بنى سويف بتكلفة 736 مليون جنيه

النقل: تكلفة القطار الكهربائى عدلى منصور - العاصمة الإدارية 2.2 مليار دولار

 

 


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