أخبار × 24 ساعة.. مد فترة التقديم للثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
زيادة عدد مراكز تلقى لقاح كورونا لـ138 مركزا على مستوى الجمهورية
مد فترة تسجيل استمارة التقديم على الثانوية العامة للمصريين بالخارج حتى 1 أبريل
الأوقاف: 450 جنيها مكأفاة لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك
التضامن تصرف منحة ألف جنيه شهريا للطلاب المتفوقين بـ10 جامعات حكومية
التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد تحسبا لموجة الطقس السيئ
التضامن تعلن إحالة 179 سائق حافلات مدرسية يتعاطون المخدرات للنيابة العامة
التعليم العالى تعلن تنفيذ مشروعات تطوير بجامعة بنى سويف بتكلفة 736 مليون جنيه
النقل: تكلفة القطار الكهربائى عدلى منصور - العاصمة الإدارية 2.2 مليار دولار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة