الصحة تناشد المواطنين شرب من 8 لـ10 أكواب سوائل يوميا لتقوية المناعة

كتب وليد عبد السلام

ناشدت وزارة الصحة، فى منشور لها، اليوم الثلاثاء، المواطنين بالحرص على شرب السوائل بكثرة من 8 إلى 10 أكواب يوميا لكونها مهمة لنشاط وحيوية ومناعة الجسم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الماء هو الخيار الأفضل، لكن يمكن استبداله بعصائر الفاكهة الطبيعية بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل.

ويساعد الماء على إبقاء الجسم رطبا بشكل جيد، وهو أمر ضرورى لنمو وصحة الخلايا لتعمل بشكل صحيح كما يعمل الماء علي تخفيف التعب والإرهاق وتحسين المزاج يحسن المزاج و يوقف الصداع والصداع النصفى بالإضافة إلى يساعد على الهضم والإمساك وفقدان الوزن وينظف الجسم من السموم ويحتفظ بشباب البشرة وينشط الدورة الدموية ويذيب جلطات الدم.

ويشكل الماء أكثر من 90% من الدم، والدم يحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

يذكر أن الماء الذى يتم تخزينه في الطبقات الوسطى من الجلد يأتى إلى سطح الجلد كعرق عندما يسخن الجسم ويتبخر لتبريد الجسم، وقلة شرب المياه تزيد تخزين الحرارة ويصبح الفرد أقل قدرة على تحمل الإجهاد الحرارى.