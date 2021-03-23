الأوقاف: 450 جنيها مكأفاة لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك

كتب على عبد الرحمن

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 450 جنيها لجميع العاملين بالوزارة، تقديرا لجهودهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف، إنه نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة ، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم ، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني ، تقرر صرف هذه المكأفاة.