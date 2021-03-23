الأوقاف: 450 جنيها مكأفاة لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك

قررت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 450 جنيها لجميع العاملين بالوزارة، تقديرا لجهودهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال بيان صادر عن وزارة الأوقاف، إنه نظرًا للجهود الكبيرة وغير العادية التي بذلها العاملون بالأوقاف في ضبط شئون المساجد والنهوض بجميع مفاصل العمل بالوزارة ، وما بذلوه من جهد في عمارة بيوت الله (عز وجل) وتكليفهم بمضاعفة الجهد في الأيام المقبلة استعدادًا للشهر الكريم ، وإسهامًا من وزارة الأوقاف في تخفيف العبء عن جميع العاملين بها بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442هــ وتزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني ، تقرر صرف هذه المكأفاة.
وعلى جانب آخر، كانت وزارة الأوقاف، اعتمدت إيفاد 27 إماما وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان المقبل "1442هــ"، وذلك إضافة إلى (121) موفدًا ومعارًا يحيون ليلى شهر رمضان المبارك 1442هــ فى (24) دولة، مؤكدة أن ذلك يأتى فى ضوء دور مصر الريادى فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح فى مختلف دول العالم، ودور وزارة الأوقاف فى ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.
وقالت الوزارة إنه بالإضافة إلى ذلك هناك نحو 2230 من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون فى إحياء أيام وليالى الشهر الفضيل بالدول التى يعملون بها.
وتبقى نحو 20 يوما على شهر رمضان المعظم، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، حيث كشفت الحسابات المبدئية أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل، ويولد هلال شهر مضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الإثنيـــن الموافق 12/4/2021م (اليوم التالى ليوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021م (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.
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