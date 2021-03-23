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الصحة تكشف معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:58 م
الصحة تكشف معدلات الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل .. اعرف التفاصيل الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان بلوغ نسبة الشفاء من كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 76.7 % بعد ارتفاع عدد المتعافين إلى 150424 حالة حتى اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكرونا يتم اثبات اصابتها باجراء تحاليل الــ pcr وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وأشارت الوزارةإ، إلى ن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 196061 من ضمنهم 150424 حالة تم شفاؤها، و11637 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

 


الصحة

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